ضل راجل الحلقة 18..القبض على ياسر جلال من منزله وصدمة للطبيبة ملك

واجه كابتن جلال في الحلقة 18 من مسلسل ضل راجل أزمة جديدة بعدما تم القبض عليه من منزله بتهمة قتل خميس العترة الذي كان بحوزته فيديو يثبت حق ابنة ياسر جلال في المسلسل.

أحداث ضل راجل

ذهب كابتن جلال في الحلقة الماضية من ضل راجل لخميس في منزله وبحوزته الأموال لدفع حق الفيديو، لكنه وجده مقتولا ونسي هاتفه قبل أن يتمكن من الهرب، والعودة لمنزله وإخبار خاله بما حدث، لتجده الشرطة ويتخذونه دليل اتهام ضده.

قبضت الشرطة على كابتن جلال من منزله، ما سبب في وقوع ابنته نتيجة الانهيار العصبي في الشارع، وبكاء وانهيار زوجته هدى التي تقوم بدورها نيرمين الفقي، وأسرته بالكامل.

يعرض المحامي الشاب الذي كان يرغب في الزواج من شهد مساعدته على كابتن جلال ويدافع عنه أمام النيابة، في الوقت نفسه يحاول زغلول زوج شقيقته التدخل وتوكيل محامي آخر له.

ذهبت الطبيبة ملك للاطمئنان على صحة شهد بعد مهاتفة والدتها لها، وحينما عادت إلى منزلها الذي تواجدت فيه بمفردها لظروف سفر عمتها وزوجها، وجدت شخصا غريبا لم تضح ماهيته ما تسبب في صدمة لها وصراخ في نهاية الحلقة 18 من مسلسل ضل راجل.

احتفل سيف النجار وأصدقائه بتوريط كابتن جلال في قضية مقتل خميس، واعتقادهم بأن القضية انتهت بعدما أكد له عمرو صديقه بأن قصة الفيديو انتهت، وذهبوا جميعا إلى الملهى الليلي للرقص.