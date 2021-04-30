وصول سلالة كورونا الهندية لمصر.. استشاري صحة عامة يعلن عن مفاجأة.. فيديو

المطارات مفتوحة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن ارتفاع معدلات إصابات كورونا الحالية نتيجة للتجمعات وعزومات رمضان، خاصة المقامة في الشوارع، والتي لا تتناسب مع حجم الخوف الذي يبديه الناس من ارتفاع الإصابات، لافتا إلى أنه كان يتوقع أنه مع حلول شهر رمضان والعيد سيكون هناك موجة ثالثة لكورونا، ولاسيما أن ذلك يتزامن مع أعياد المسيحيين، كل ذلك أدى لارتفاع كبير في عدد الإصابات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي على شاشة القناة الأولى، أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق التلامس والجهاز التنفسي والسعال، لذلك من السهل جدا نقل العدوى من مريض للمحيطين والمخالطين به، مؤكدا أن الحل الوحيد لوقف زيادة الإصابات هو وقف التجمعات، ولا يوجد حل بديل آخر.

وأشار إلى إن سلالة الهند المتحورة من الوارد جدا وصولها لمصر خاصة أن حركة الطيران مفتوحة ولم تغلق، خاصة أن المواطنين الهنود منتشرين في كل دول العالم ولا سيما العمالة المتواجدة دول الخليج، وهي دول مجاورة لمصر وحركة الطيران معها مفتوحة وبالتالي يمكن أن تنتقل العدوى ووصولها لمصر.

وأكد أنه يجب إجراء فحوصات مشددة لكل القادمين من الخارج، خاصة أن هذه الفترة أهم من الفترة والموجة الماضية، نظرا لأنه في السابق كان يوجد سلالة واحدة في كل مكان، بينما حاليا يوجد سلالات مختلفة، ولحماية البلاد منها يأتي عن طريق تأمين مداخل المطارات والموانئ البحري والبرية.

وأوضح أن فيروس كورونا يشابه الإنفلونزا لذا يمكن للشخص المتعافى أن يصاب به عدة مرات في الموسم الواحد، لكن يمكن أن تكون حدة المرض تنخفض في المرات التالية، لنظرا لوجود أجسام مضادة.



