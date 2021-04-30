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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

هبة عبد الغني: فركش مسلسل موسى.. صور

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

انتهت هبة عبد الغني من تصوير أخر مشاهدها في مسلسل موسي، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية.

ونشرت  هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، كواليس آخر مشاهدها بمسلسل "موسي" بصحبة المخرج محمد سلامة والسيناريست ناصر عبر الرحمن، وعلقت على الصور: "فركش مسلسل موسي".

وتجسد  هبة عبد الغني خلال السياق الدرامي لمسلسل موسى شخصية بخيتة، وهي مرآة صعيدية تقف بجوار جد موسي، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

على جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني، في مسلسل " الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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موسى مسلسل مسلسل موسى هبة عبد الغني الفنانة هبة عبد الغني الفنانة

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