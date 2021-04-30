روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا للحيوانات

لقاح فيروس كورونا للحيوانات

سجلت روسيا لقاح كارنيفاك كوف العام الماضي الذي أظهر قدرة على إنتاج أجسام مضادة لعدوى فيروس كورونا لدى الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك، وهى الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وذلك بعد أن قاموا بإجراء التجارب عليه.

لقاح فيروس كورونا للحيوانات

وأفاد العلماء المشرفون على التجارب، ان لقاح فيروس كورونا المخصص للحيوانات أظهر قدرة كبيرة على إنتاج أجسام مضادة لعدوى فيروس كورونا كوفيد-19.







وأعلنت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا اليوم، أنها قامت بإنتاج أول دفعة في العالم تضم 17000 جرعة من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 للحيوانات.



لقاح فيروس كورونا للحيوانات



وقالت هيئة الرقابة في بيان إن الدفعة الأولى سيتم توريدها إلى عدة مناطق داخل روسيا لمنع حدوث طفرات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأضافت هيئة الرقابة، إلى أن اللقاح سيكون قادرا على حماية الحيوانات المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات لعدوى فيروس كورونا داخل أجسامهم.



كما أوضحت أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وكازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح.



ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها من مخاطر انتقال فيروس كورونا بين الإنسان والحيوان.