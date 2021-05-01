5 تمارين لـ القلب تساعد على خسارة الوزن بشكل طبيعي .. جربيها الآن

فقدان الوزن ليس بالأمر الصعب إذا قام الشخص بالتمارين الصحيحة، ومن الصعب تجاهل الفوائد الصحية لممارسة الرياضة المنتظمة والنشاط البدني. فيستفيد منها الجميع بغض النظر عن السن أو النوع أو القدرة البدنية.

ويحتاج الشخص من أجل تحقيق فقدان الوزن إضافة تمارين القلب إلى روتين التمرين اليومي.

وتعتبر ممارسة الرياضة مهمة جدًا للحفاظ على سلامة وقوة عضلة قلبك، إليكِ أنواع الرياضات التي يمكنكِ ممارستها، وهذه التمارين ليست فعالة فقط في إنقاص بعض الوزن، ولكنها أيضًا ممتعة للغاية، جهز ملابس التمرين وأحذيتك وابدأ العمل.

1. الركض

يعتبر الركض من أسهل التمارين وأكثرها مثالية لكل من يهدف إلى إنقاص الوزن. هذا التمرين يجعل كل جزء من الجسم تقريبًا يعمل، ويزيد من ضربات قلبك ويحرق أيضًا السعرات الحرارية، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن بشكل فعال.



2. رفع الأثقال

أظهرت رياضة رفع الأثقال نتائج واعدة مع فقدان الوزن. تعتبر جميع التمارين التي يتم إجراؤها باستخدام kettlebell تمارين كاملة للجسم ، وهذا يعني أنها تساعد في تنشيط الجسم بالكامل. تختلف حركات التمرين الفائقة التي تقوم بها باستخدام kettlebell كثيرًا عن جميع تمارين العزلة التي تستهدف جزءًا واحدًا فقط من جسمك مثل تمارين الجرش.

3. تدريب الدائرة

تدريب الدائرة هو مزيج من التمارين الرياضية وتمارين المقاومة. إنه أحد التمارين عالية الكثافة التي تعمل على ضخ الجسم بالكامل. يتم تنفيذ هذا التمرين بسهولة كبيرة بنفس طريقة عمل الدائرة. يمكن القيام به واحدًا تلو الآخر مع فترة راحة ضئيلة بين حركتين.



4. السباحة

بالنسبة للأشخاص الذين يحبون السباحة أو يعرفون السباحة يمكنهم أيضًا ممارسة هذا التمرين الرائع. تعتبر السباحة تمرينًا رائعًا للقلب ، وأفضل ما في ذلك هو أن الناس يمكن أن يستمتعوا كثيرًا أثناء ممارسة الرياضة. ببساطة عن طريق السباحة الحرة يمكن للمرء أن يحرق حوالي 350 سعرة حرارية في نصف ساعة فقط وذلك أيضًا دون التعرق كثيرًا.



5. نط الحبل



لا تحتاج بالضرورة إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لفقدان وزنك الزائد. يمكنك أيضًا إنقاص الوزن من الراحة في منزلك أيضًا ولا تحتاج إلى رفع الوزن الثقيل. يجب أن يكون لديك حبل قفز لفقدان الوزن بسرعة. يعتبر نط الحبل أيضًا تمرينًا عالي الكثافة ويساعد في رفع معدل ضربات القلب. تحتاج ببساطة إلى قضاء 10-15 دقيقة من الجدول الزمني المزدحم. يمكنك بسهولة أن تفقد بعض الجنيهات.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .