فوائد صحية وجمالية غير متوقعة لهذا النوع من الزيوت

فوائد صحية غير متوقعة لاستخدام زيت الزيتون لصحتك وجمالك، إليك أبرزها وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندى:

1. يعزز القدرة الهضمية



يمكن لتدليك البطن ببضع قطرات من زيت الزيتون تخفيف متلازمة القولون العصبي، ويساعد على صحة الأمعاء، ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل اضطراب المعدة أو الانتفاخ أو الإمساك.

يساعد الاستخدام اليومي لـ زيت الزيتون حول حواف بطنك في حركة دائرية على إطلاق العصارة المعدية والصفراوية من الطحال في الكبد، مما يحسن عملية الهضم، وللتخلص من الغثيان وآلام القناة الهضمية، يمكنك أيضًا وضع زيت النعناع أو الزنجبيل على منتصف البطن.

2. يجلب توهجًا طبيعيًا للبشرة



للحصول على بشرة ناعمة وصافية ومتوهجة، دلكيها بزيت الزيتون كل يوم، حيث إنه غني بالأحماض الدهنية الطبيعية ومضادات الأكسدة.

ويمكن لزيت الزيتون أن يساعد في تقليل الالتهاب ومنع مشاكل الجلد وترطيب البشرة من الرأس إلى أخمص القدمين، بما في ذلك الشفاه والكعب.

4. يحفز نمو الشعر

زيت الزيتون غني بالفيتامينات والمعادن وفيتامين C و B و E والنحاس والزنك، زيت جوز الهند هو الخيار الأفضل لمنع تساقط الشعر وتحسين جودة الشعر.

يمكن أيضًا استخدام زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا لمنع جفاف فروة الرأس والشعر المفرط.

5. يخفف آلام المفاصل



يمكن أن يساعد استخدام زيت الزيتون وزيت إكليل الجبل على تقليل الألم وتقوية المفاصل وتحسين المرونة.