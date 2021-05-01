جامعة بني سويف: تخفيض رسوم طلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم 195 على تخفيض الرسوم الخاصة لطلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بالجامعة بنسبة 25% وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



وأشار “حسن”، إلى أن الجامعة تضع مصلحة العاملين في مقدمة أولوياتها حيث سبق ووافق مجلس الجامعة على منح طلاب الدراسات العليا من العاملين بالجامعة تخفيضًا بنسبة 50%، وأبنائهم 25%.

ونوه رئيس جامعة بني سويف، بأن قرار منح أزواج العاملين ذلك التخفيض مراعاة للظروف المعيشية، وتيسيرا عليهم، وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.



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