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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يفعل المسحور عند ظهور علامات السحر عليه؟ أمين الفتوى يوضح

فك السحر
فك السحر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ظهرت علامات للسحر علي فماذا أفعل؟.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: داومى على أذكار الصباح والمساء، واقرئى المعوذات كثيرا فى كفيكى وامسحى بهما ما تتمكنين من مسحه من جسدك، مع قراءة سورة البقرة.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على يوتيوب، اقرئى المعوذات والبقرة على ماء واشربيه، واقرأى سورة يس بنية فك السحر، وإن شاء الله سيذهب بإذن الله.

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14 آية في القرآن الكريم تحفظك وأسرتك من كل سوء

قال الشيخ محمد أبو بكر، العالم الأزهري إن آيات الحفظ  في القرآن الكريم تحفظنا من أى سوء، فعندما يكون عندك شيئا غاليا عليك وتريد أن تحفظه اقرأ هذه الآيات على ماء ورشها عليه، أو إذا أردت أن يحفظك الله ويحفظ مالك وأولادك اقرأها على ماء وأشربها واسقى أسرتك منها.

 

وأشار محمد أبو بكر إلى أن آيات الحفظ فى القرآن الكريم هى"الآية 255 فى سورة البقرة، 80 فى سورة النساء، 61 فى سورة الأنعام، 104 فى سورة الأنعام، 57 فى سورة هود، 11 في سورة الرعد، 82 فى سورة الأنبياء، 9 في سورة الحجر، 21 في سورة سبأ، 6 فى سورة الشورى، 4 فى سورة ق، 32 فى سورة ق، و10 فى سورة الإنفطار، 64 فى سورة يوسف".

 

وبين العالم الأزهري عبر برنامج “إني قريب” على فضائية النهار، ما يقرأ من هذه الآيات:

1-  “وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)” البقرة.

2- "فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)" النساء.

3- “وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً” (61) الأنعام.

4- "وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (104)" الأنعام.

5- "إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57)" هود.

6- لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" 11 الرعد

7- "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)" الحجر.

8- "وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82)" الأنبياء.

9- "وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ 21" سبأ.

10- "اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (6)" الشورى.

11- "وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4)" ق.

12- "لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32)" ق.

13- "وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10)" الإنفطار.

14- "فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64)" يوسف.

إبطال السحر المسحور السحر ظهور علامات السحر اذكار الصباح والمساء القران الكريم دار الإفتاء

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