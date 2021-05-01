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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع مركز الأورام

مركز أورام كفر الشيخ
مركز أورام كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مركز الأورام، بتكلفة إجمالية للمنشآت والأجهزة والتجهيزات الطبية مليار و200 مليون جنيه.

فبلغت نسبة إنشاء مركز الأورام وعزل السطح والواجهات 100%، ونسبة التشطيبات وأعمال الكهرباء والسباكة 90%، وتم تركيب قواعد شلدرات السخانات الكهربائية، كما تم تركيب شاسيهات المصاعد الكهربائية وسيتم تركيب المصاعد خلال 15 يوماً، وجاري العمل بالمبنى الخدمي الجديد والذي سيتم الانتهاء منه قريباً، بتكلفة إجمالية بمليار و200 مليون جنيه إنشاءات وتجهيزات طبية، منها إنشاءات ب 600 مليون جنيه، وتجهيزات طبية ب600 مليون جنيه.

قال محافظ كفر الشيخ، إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى أ بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضي، و6 أدوار علوية، ومبنى ب بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوي على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ مركز الأورام معدل تنفيذ المشروع بتكلفة مليار جنيه تجهيزات طبية

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