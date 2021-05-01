بالكمادات والقطرات.. طرق علاج ضغط العين في المنزل

علاج ضغط العين

يتسبب ارتفاع ضغط العين في الشعور بألم، ويمكن أن تتفاقم المشكلة وتسبب الإصابة بالجلوكوما المعروفة باسم المياه الزرقاء، لذا سنقوم بذكر في السطور التالية أسباب وعلاج ضغط العين.



علاج ضغط العين بالمنزل

يمكن علاج ضغط العين بالمنزل، ولكن يجب زيارة الطبيب لإعادة فحص ضغط العين ومتابعة النتائج، وتناول الأدوية من خلال تعليمات الطبيب وبعدها يقل عدد مرات زيارة المريض للطبيب.



ويمكن أن يقوم الطبيب بملاحظة أي تفاعلات حساسية تجاه علاج ضغط العين بالمنزل عند زيارته، ويجب التحدث مع الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض أثناء تناول الدواء.



يلجأ الطبيب إلى سبل علاج ضغط العين بالمنزل في حالة استمرار ارتفاع ضغط العين لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط العين، ويمكن أن يحتاج المريض إلى جراحة الليزر لعلاج المشكلة.



علينا أن ندرك أن سوائل العين هى المسؤولة عن هذا الشكل الدائرى للعين الذي تجده في جميع الأشخاص، واختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين وعدم القدرة على تصريفها في الاتجاه السليم مما يؤدي لارتفاع ضغط العين/ مما يجعلك بحاجة علاج ضغط العين بالمنزل.



وتعد قطرة البروستجلاندين هى أفضل قطرة لعلاج علاج ضغط العين بالمنزل؛ حيث يُنصح بها كافة الأطباء المتخصصون بالعيون ويتم استخدامها مرة واحدة بشكل يومي، حيث تساعد على ارتخاء العضلات الموجودة بالعين.



وتعمل السوائل الموجودة بالعين حينئذ بشكل طبيعي بعد استخدام القطرة حيث لا يتم تراكم السوائل ولكن مع استخدامها يحذر الأطباء من التعرض لحرقان أو رعشة العين، وإذا حدث ذلك لابد من الرجوع إليهم على الفور.





علاج ضغط العين المرتفع في المنزل



يمكن أن يتعايش بعض الأشخاص بدون علاج ضغط العين المرتفع في المنزل دون حدوث أي ضرر، وفي حالات أخرى ربما يتسبب ارتفاع ضغط العين في الإصابة بمشاكل صحية بالعين، مثل: المياه الزرقاء، وقد يصل الأمر إلى فقدان الرؤية عند إهمال العلاج.



ويهدف علاج ضغط العين المرتفع في المنزل إلى تقليل الضغط قبل أن يتسبب في مضاعفات خطيرة، مثل: المياه الزرقاء على العين ، أو فقدان الرؤية.



ويسرع الأطباء في وصف علاج ضغط العين المرتفع في المنزل للأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالمياة الزرقاء أو لديهم علامات للإصابة بتلف العصب البصري الذي يؤدي إلى ضعف النظر وفقدان بمرور الوقت.



ويختار طبيب العيون طريقة علاج ضغط العين المرتفع في المنزل لكل مصاب وفقًا لحالته، فقد يكون العلاج بالأدوية، أو قطرات العين، ويجب المتابعة مع الطبيب للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية من استخدام هذه الأدوية.



ويطلب طبيب العيون استخدام قطرات العين في عين واحدة فقط في البداية لمعرفة مدى فعالية الدواء في علاج ضغط العين المرتفع في المنزل، وإذا كانت فعالة فمن المرجح أن يستخدم الطبيب قطرات العين في كلتا العينين.



يمكن أن يصف الطبيب تناول علاج ضغط العين المرتفع في المنزل لمدة شهر في حالة الإصابة بأعراض، مثل: وجود هالات أمام العين. أو عدم وضوح الرؤية، أو الشعور بألم، أو في حالة ملاحظة زيادة الضغط في العين عند زيارة الطبيب.





علاج ضغط العين بالكمادات



ويمكن ان تصاب بألم العين بسبب العمل لساعات طويلة أمام الحاسوب، يمكنك القيام بـ علاج ضغط العين بالكمادات لتخفيف ألم العينين والصداع النصفي الناتج عنها.



و يساعدك علاج ضغط العين بالكمادات تطبيق الكمادات الباردة على العين، في تخفيف الألم لديك، وتقليل الحكة والاحمرار الناجم عن نوع معين من الحساسية، كما يعالج المضاعفات المرتبطة بالتهابات العين.



ويمكن علاج ضغط العين بالكمادات عن طريق نقع قطعة من القماش في الماء البارد المثلج، ثم ضعها فوق عينيك لمدة 5 دقائق، كرر هذا مرتين إلى ثلاث يوميًا.



وإذا كنت تعاني من التهاب الجفن الذي يسبب الألم في عينيك، فجرب علاج ضغط العين بالكمادات الدافئة، التي تساعد في تنظيف الغدة الزيتية المسدودة أو بصيلات الشعر، الأمر الذي يسرع من عملية الشفاء.



ولتنعم بفائدة من علاج ضغط العين بالكمادات الدافئة كإحدى العلاجات المنزلية لآلام العين المتبعة، ويمكن القيام بذلك عبر تطبيق هذه الإرشادات:

- قم بغمس قطعة قماش قطنية في الماء الدافئ، ثم يتم وضعها على الجفن المصاب.

- مارس تقنيات الاسترخاء والتنفس ببطء لمدة دقيقة واحدة.

- قم بتغيير المنشفة باستمرار، وكرر هذا ثلاث مرات إلى أربعة على فترتين في اليوم.





أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين

يمكن إستخدام أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين؛ حيث ان عدم علاجها قد يتسبب في حالات أخرى ربما يتسبب ارتفاع ضغط العين في الإصابة بمشاكل صحية بالعين، مثل: المياة الرقاء، وقد يصل الأمر إلى فقدان الرؤية عند إهمال العلاج.



ويهدف أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين إلى تقليل الضغط قبل أن يتسبب في مضاعفات خطيرة، مثل: المياه الزرقاء على العين ، أو فقدان الرؤية.



وقد تعمل أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين في الحفاظ على الشكل الدائرى للعين الذي تجده، وتقوم بعلاج اختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين وعدم القدرة على تصريفها في الاتجاه السليم والسبب في ارتفاع ضغط العين.

تعد قطرة البروستجلاندين هي أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين حيث يُنصح بها كافة الأطباء المتخصصون بالعيون ويتم استخدامها مرة واحدة بشكل يومي، حيث تساعد على ارتخاء العضلات الموجودة بالعين.



وتعمل السوائل الموجودة بالعين حينئذ بشكل طبيعي بعد استخدام أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين؛ حيث لا يتم تراكم السوائل ولكن مع استخدامها يحذر الأطباء من التعرض لحرقان أو رعشة بالعين وإذا حدث ذلك لابد من الرجوع إليهم على الفور.





أسماء قطرات لعلاج ضغط العين

وبالنسبة لأفضل أسماء قطرات لعلاج ضغط العين فهي تساعد في علاج اختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين و تصريفها في الاتجاه السليم.



وغالبًا ما يبدأ علاج الزرق (المياه الزرقاء) بوصف بعض أسماء قطرات لعلاج ضغط العين، وهذا يساعد على تقليل ضغط العين عن طريق تحسين تصريف السوائل من العين أو تقليل كمية السوائل التي تفرزها العين. وفقًا لدرجة تقليل الضغط التي تحتاجها العين، تشمل قطرات العين الموصوفة :



- البروستاغلاندين :

تزيد من تدفق السائل خارج العين (الخلط المائي)، مما يساعد في تقليل ضغط العين. تتضمن العلاجات في هذه الفئة لاتانوبروست (زالاتان) وترفوبروست (ترافاتان زد) وتافلوبروست (زيوبتان) وبماتوبروست (لوميجان) ولاتانوبروستين بونود (فيزولتا).



وتتضمن الآثار الجانبية المحتمَلة احمرارًا خفيفًا وألمًا لاذعًا في العينين ولونًا داكنًا للقُزَحية وصبغة الرموش أو جلد جفن العين وتَغَيُّم الرؤية. توصف هذه الفئة من الأدوية للاستخدام مرة واحدة يوميًّا.



- حاصرات بيتا :

وتقلل من إنتاج السوائل في العين، مما يساعد على تقليل ضغط العين. وتشمل أمثلة حاصرات بيتا تيمولول (بيتيمول ولستالول وتيموبتيك) وبيتاكسولول (بيتوبتيك).



وتتضمن الآثار الجانبية المحتمَلة صعوبة في التنفس وبطء معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والضعف الجنسي والتعب. توصف هذه الفئة من الأدوية للاستخدام اليومي مرة واحدة أو مرتين استنادًا إلى حالتكَ.



- ناهضات ألفا الأدرينالينية :

وتقلل من إنتاج الخلط المائي وزيادة تدفق السوائل خارج العين. ومن أمثلة هذه الناهضات، أبراكلونيدين (لوبيدين) وبريمونيدين (ألفاجان بي، قوليانا).



وتشمل الآثار الجانبية المحتمَلة عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتعب واحمرار العينين أو تورُّمها أو إصابتها بالحكة وجفاف الفم. عادةً ما يتم وصف هذه الفئة من الأدوية للاستخدام مرتين يوميًّا، ولكن في بعض الأحيان يمكن وصفها للاستخدام ثلاث مرات في اليوم.



- مثبِّطات الأنهيدراز الكربوني :

وتقلل هذه الأدوية من إنتاج السوائل في العين. ومن أمثلة هذه المثبطات، دورزولاميد (تروسبوت) وبرينزولاميد (أزوبت).



وتشمل الآثار الجانبية المحتمَلة المذاق المعدني وكثرة التبول وتنميلًا في أصابع القدمين واليدين. عادةً ما يتم وصف هذه الفئة من الأدوية للاستخدام مرتين يوميًّا، ولكن في بعض الأحيان يمكن وصفها للاستخدام ثلاث مرات في اليوم.



- مثبِّط رهو كيناز :

ويقلل هذا الدواء من ضغط العين عن طريق تثبيط إنزيمات رهو كيناز المسؤولة عن زيادة السوائل. وهو متوفر باسم نيتارسوديل (روبريسا)، ويوصف للاستخدام مرة واحدة يوميًّا. تشمل الآثار الجانبية المحتمَلة احمرار العين والشعور بعدم الراحة وتكوُّن رواسب على القرنية.



- المركَّبات الكولينية أو القابضة لحدقة العين :

وتزيد من تدفق السائل خارج العين. مثال عليها بيلوكاربين (إزوبتو كاربين). تتضمن الآثار الجانبية الصداع ووجع العين وصِغَر الحدقتين والرؤية الضبابية أو المشوشة وقِصَر النظر. توصف هذه الفئة من الأدوية للاستخدام حتى أربع مرات يوميًّا. نظرًا للآثار الجانبية المحتمَلة لهذه الأدوية، والحاجة لاستخدامها بشكل متكرر يوميًّا، فهي لا توصف في كثير من الأحيان.



ونظرًا لأن بعضًا من أسماء قطرات لعلاج ضغط العين يتم امتصاصها عبر مجرى الدم، فقد تصاب ببعض الآثار الجانبية غير المرتبطة بالعين، لذا يجب ان تغلِق عينيكَ لدقيقة أو دقيقتين بعد وضع القطرة، ويمكنكَ أيضًا الضغط برفق على جانبَي العينين بالقرب من الأنف لغَلْق القنوات الدمعية لدقيقة أو دقيقتين.





علاج ارتفاع ضغط العين المفاجئ

وهناك طرق مختلفة لـ علاج ارتفاع ضغط العين المفاجئ، ولكن يجب زيارة الطبيب لإعادة فحص ضغط العين ومتابعة النتائج، وتناول الأدوية من خلال تعليمات الطبيب وبعدها يقل عدد مرات زيارة المريض للطبيب.



ويمكن أن يقوم الطبيب بملاحظة أي تفاعلات حساسية تجاه علاج ارتفاع ضغط العين المفاجئ عند زيارته، ويجب التحدث مع الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض أثناء تناول الدواء.



ويلجأ الطبيب إلى سبل علاج ارتفاع ضغط العين المفاجئ في حالة استمرار ارتفاع ضغط العين لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط العين، ويمكن أن يحتاج المريض إلى جراحة الليزر لعلاج المشكلة.



وعلينا أن ندرك أن سوائل العين هى المسؤولة عن هذا الشكل الدائرى للعين الذي تجده في جميع الأشخاص، واختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين وعدم القدرة على تصريفها في الاتجاه السليم مما يؤدي لارتفاع ضغط العين/ مما يجعلك بحاجة علاج ارتفاع ضغط العين المفاجئ.



وتعد قطرة البروستجلاندين هي أفضل قطرة لـ علاج ارتفاع ضغط العين المفاجئ؛ حيث يُنصح بها كافة الأطباء المتخصصون بالعيون ويتم استخدامها مرة واحدة بشكل يومي، حيث تساعد على ارتخاء العضلات الموجودة بالعين.



وتعمل السوائل الموجودة بالعين حينئذ بشكل طبيعي بعد استخدام القطرة حيث لا يتم تراكم السوائل ولكن مع استخدامها يحذر الأطباء من التعرض لحرقان أو رعشة العين، وإذا حدث ذلك لابد من الرجوع إليهم على الفور.



لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج ضغط العين من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

** المصدر: موقع Pub med \ webmd \ mayoclinic