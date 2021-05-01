فارس بلا جواز الحلقة 19.. مصطفى قمر يطرد ويزو من الفندق

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 تطور جديد فى الاحداث حيث تظهر العروسة الجديد اثراء “ويزو” والتى تبحث عن عمل فى الفندق الخاص الذى يملكه فارس “مصطفى قمر”.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 الى ان تتوجه اثراء الى فارس الذى يعتقد انها سيدة الاعمال التى من المقرر ان تقوم بشراء الفندق ولكن بعد معرفته بحقيقة امرها يقرر فارس طردها من الفندق.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 مقابلة غلاب “طارق عبد العزيز” لـ اثراء قبل مغادرتها الفندق ويقنعها بالبقاء حتى يقنع فارس بهذا الامر واملا فى أن يزوجها له حتى يتكمن من الحصول على ميراثه.

وينتهى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 على ان فارس يحاول الارتباط بـ اثراء وهو الامر الذى يقابله عدم رضا من عدد من العاملين فى الفندق خاصة بعد تعينها فى الفندق بمهنة الجرسونيرة.

ملخص الحلقة 18 مسلسل فارس بلا جواز

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 18 تطورا جديدا في الأحداث، حيث يتفاوض فارس "مصطفى قمر" مع حواش "بيومي فؤاد" والد بسنت "فاطمة عادل" من أجل زواجهما وهو ما يدفع حواس لطلب 2 مليون جنيه من أجل إتمام الزواج.

كما يتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 18 إلى أن يحاول فارس التواصل لحلول مع بسنت التي تحب تامر "تيام مصطفى قمر" إلا أنه يجد رفضا تاما من قبل بسنت.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 18 قرار فارس أن يزوج تامر الى بسنت بعد موافقة والدها.

ملخص الحلقة 16 مسلسل فارس بلا جواز

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 16، تطورا جديدا في الأحداث، حيث تظهر عروسة جديدة تُدعى ميرا "داليا مصطفى" ويقرر فارس "مصطفى قمر" التعرف عليها والاقتراب منها، ولكن يلقى حالة من التجاهل.

وخلال مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 16، يعلم “فارس” أن “ميرا” تعرف محاميه الخاص، غلاب "طارق عبد العزيز"، ويوصيه “فارس” أن يحاول التقرب منها، ويكون وسيلة تعارف بينهما.

وشهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 16، وضع “ميرا” بعض الشروط لـ“فارس”؛ من أجل الارتباط به، ولعل أهمها، ممارسة الرياضة باستمرار، وكذلك جميع العاملين في الفندق.

ملخص الحلقة 15 مسلسل فارس بلا جواز

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 15 تطور جديد فى الاحداث حيث قبل دقائق من عقد قران فارس “مصطفى قمر” على سلافة “مى سليم” تتعرض العروسة الى حالة من الاغماء.

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 15 تكتشف سلافة انها حامل بعد ان تجرى اختبار الحمل ويقرر المحامي غلاب “طارق عبد العزيز” ان يتفق معها مجددا على الإجهاض في مقابل بعض المال واتمام زواجها من فارس.

وشهد أيضا مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 15 مفاجأة حيث يذهب اليها طليها والذى يقرر ان يعيدها الى عصمته خاصة بعد معرفته بحملها.

وألقى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 15 ظهور عروسة جديدة تقرر الذهاب الى فندق فارس وهى داليا مصطفى

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام.