إطلالة كاجوال.. محمد رمضان  على سلم طائرة.. شاهد

شارك محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وظهر "رمضان" في الصورة التي نشرها، باطلالة كاجوال وهو امام طائرة خاصة وعلق "#freefire 🔥🔥🔥 #1



#ثقة_في_الله_نجاح" ونالت اعجاب متابعيه.





يذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، وأنجب ابنته "حنين" من زوجته الأولى، ثم تزوج الثانية وأنجب منها ابنيه “علي وكنزي”.

ويعرض للنجم محمد رمضان، حاليا، مسلسل "موسى"، بطولة “سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني”، وسيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

