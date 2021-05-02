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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عالج الجلد الميت

علاجات منزلية بسيطة لإزالة الجلد الميت من قدميك

الجلد الميت
الجلد الميت

يعد تكوين الجلد المترهل أو الميت على القدمين مشكلة شائعة جدًا، وهو مؤشر على إزالة خلايا الجلد الميتة وتقشيرها بشكل طبيعي، يتراكم الجلد الميت بشكل عام بسبب نقص الرطوبة.

ويتراكم الجلد الميت إذا لم يتم أخذ العناية المناسبة بالقدمين، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فعليك الحصول على مزيد من العلاج الطبي والتشخيص، عدا ذلك يمكنك إزالة الجلد الميت لأغراض تجميلية لأنه أكثر راحة.

كشف موقع هيلثي عن أفضل العلاجات المنزلية لإزالة الجلد الميت من القدمين، وفيما يلي العلاجات المنزلية لإزالة خلايا الجلد الميتة من القدمين بسهولة

ملح إبسوم

ملح إبسوم موجود في كل منزل. ملح إبسوم هو شكل بلوري من كبريتات الماغنيسيوم ، وهو مركب معدني.

ونقع القدمين في إناء به الماء الدافئ والملح يساعد على جعل الكعب المتشقق والجاف ناعمًا ، مما يساعد في إزالة الجلد الميت من القدمين بسهولة.

 

صودا الخبز

 يساعد حمام صودا الخبز في خفض مستويات الحكة بالجلد، فهو علاج ميسور التكلفة لإزالة الجلد الميت من القدمين.

 

شمع البارافين

يعتبر من العلاجات الفعالة لإزالة الجلد الميت، حيث تستخدم العديد من صالونات الأظافر أيضًا شمع البارافين لعلاج باديكير. 

وأثناء استخدام شمع البارافين ، قم دائمًا بغمس القدمين في الشمع عدة مرات. بعد وضع طبقات الشمع ، تصبح القدمين صلبة ومغطاة بهذا الشمع. ثم يمكن إزالة الشمع. ويتم أيضًا إزالة أي جلد ميت موجود على القدمين مع الشمع، مما يجعل القدم أكثر نعومة.

الماء الدافئ صودا الخبز المغنيسيوم علاجات منزلية الميت علاج القدم

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