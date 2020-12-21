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مرأة

3 حيل مجربة وسريعة تخلصك من حب الشباب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل تعانين من حب الشباب وانتشار بثور البشرة يمكنك تقشير الجلد لإزالة الجلد الميت وإزالة انسداد مسام الجلد، ما يجعل البشرة خالية من حب الشباب؟ إليك 3 حيل يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي: 

ماذا تحتاجين: 

2 حبة فراولة ناضجة
2 ملعقة كبيرة زبادي

طريقة الاستعمال

في وعاء، اهرسي الفراولة مع اللب وأضيفي الزبادي إليها واخلطها جيدًا. ضعي الخليط على وجهك بالكامل. اتركه لمدة 10-15 دقيقة، اشطفه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر.


الفحم المنشط والصبار: 

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والتطهير العميق للفحم المنشط على إزالة البكتيريا من المسام، ما يمنحك راحة هائلة من حب الشباب.
.
الصبار متعدد الأغراض له تأثير مضاد لحب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والمطهرة والتئام الجروح. 

ماذا تحتاجين:

1 ملعقة كبيرة فحم نشط
1 ملعقة كبيرة جل الصبار
1 قطرة من زيت شجرة الشاي

طريقة الاستعمال :

في وعاء ، اخلطي جميع المكونات للحصول على عجينة سميكة.
خذ كمية وفيرة من هذا الخليط وقم بتدليكه في جميع أنحاء وجهك بحركات دائرية لمدة دقيقة تقريبًا.
اتركيه على وجهك لمدة 10 دقائق أخرى.
اشطفه جيدًا لاحقًا باستخدام الماء الفاتر.

العسل والليمون وصودا الخبز:

يتمتع كل من العسل وصودا الخبز بخصائص قوية مضادة للبكتيريا لإزالة الأوساخ والبكتيريا من وجهك، ما يحد من حب الشباب وتساعد الخصائص العلاجية للعسل أيضًا على تهدئة البشرة بينما يساعد الليمون الغني بفيتامين C على تجديد شباب البشرة وتحسين مظهرها.

ماذا تحتاج :

1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

طريقة الاستعمال: 
في وعاء اخلطي جميع المكونات. ضعي الخليط على وجهك. تجنب المنطقة القريبة من فمك وعينيك. اتركه لمدة 15 دقيقة. اشطفي القناع بالماء الفاتر، قم بإنهائه بشطف بارد واتركه حتى يجف.
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