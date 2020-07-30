AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:58 م
تقشير الجسم
تقشير الجسم
Advertisements
رشا عوني
تستعد النساء لكل عيد بتجهيزات خاصة مثل الملابس الجديدة وصبغات الشعر المختلفة مع ماسكات العيد والعناية بالشعر والجسم، وقبل تطبيق أي وصفات للجسم لابد من تقشير الجلد أولا للتخلص من خلايا الجلد الميت كي تحصلي على بشرة ناعمة ونضرة. 

يمكنك إعداد مقشر الجسم الطبيعي في منزلك دون الحاجة لشراء منتجات جاهزة ، فهناك العديد من وصفات تقشير الجسم قوية المفعول نصح بصح بها موقع Glowpink المعني بجمال المرأة. 

اقرأ أيضا 

مقشر القهوة 
فهو أفضل وصفة تساعد على تجديد خلايا الجسم وإزالة الخلايا الميتة كما أن القهوة لها خصائص تساعد على تجديد البشرة والجلد وتمنحه نعومة وتفتيح ونضارة . 

اقرأ أيضا

طريقة تحضير مقشر القهوة للجسم .. 

في وعاء اخلطي 3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن البني وضيفي عليها 2 ملعقة كبيرة من القهوة ثم اخلطيهم معا بإضافة زيت جوز الهند وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس 

قبل الاستحمام قومي بفرك جسمك و المناطق الحساسة و الداكنة بهذا الخليط في حركات دائرية لمدة دقائق ثم اتركيه على جسمك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الجسم بماء بارد لغلق المسام . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

بمكونات من مطبخك.. أسرع وصفة لتفتيح الأماكن الحساسة

نتيجة مذهلة.. 3 طرق تخلصك من اسمرار الركبتين والإبط

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

تزيل الجلد الميت .. طريقة تقشير البشرة بالقهوة وفوائدها

تفتيح ونضارة وترطيب.. قناع طبيعي لعلاج مشاكل البشرة

ترشيحاتنا

في عيد الاضحي.. 3 إرشادات من الصحة عند الذبح

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

نادي تركي آل الشيخ يعلن تخطيه أزمة فيروس كورونا

بعد خطأ الإذاعة.. مفتي الجمهورية: صوم المصريين اليوم صحيح

أحمد الفيشاوي عن رحيل والده: توفى دون أن تلبي الصغيرة رغبته وطلبه الأخير

بسعر منافس وبطارية عملاقة.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31s.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت

لو ملكش في اللحمة .. طريقة عمل الفاهيتا بخطوات بسيطة

بماكياج مختلف وشعر فضي.. أسماء أبو اليزيد تتألق من أحدث جلسة تصوير