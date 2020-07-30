جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت





يمكنك إعداد مقشر الجسم الطبيعي في منزلك دون الحاجة لشراء منتجات جاهزة ، فهناك العديد من وصفات تقشير الجسم قوية المفعول نصح بصح بها موقع Glowpink المعني بجمال المرأة.





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مقشر القهوة

فهو أفضل وصفة تساعد على تجديد خلايا الجسم وإزالة الخلايا الميتة كما أن القهوة لها خصائص تساعد على تجديد البشرة والجلد وتمنحه نعومة وتفتيح ونضارة .





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طريقة تحضير مقشر القهوة للجسم ..





في وعاء اخلطي 3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن البني وضيفي عليها 2 ملعقة كبيرة من القهوة ثم اخلطيهم معا بإضافة زيت جوز الهند وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس





قبل الاستحمام قومي بفرك جسمك و المناطق الحساسة و الداكنة بهذا الخليط في حركات دائرية لمدة دقائق ثم اتركيه على جسمك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الجسم بماء بارد لغلق المسام .