محمد يونس: قعدت سنتين ونص بدون شغل.. ومش حابب أعمل أدوار خارجة

بعد مشاركته فى الاختيار ٢

قال الفنان محمد يونس، إنه يسعى لتقديم أدوار تليق به وبأفراد أسرته، ويتمنى أن تفتخر بناته به ، مضيفا:" أنا مش حابب أعمل أدوار خارجة، وبشتغل وأجرى على الله".

وأضاف محمد يونس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بعد نجاح مسلسل ساحرة الجنوب مع الفنانة حوريه فرغلى، لم يعُرض عليه أى عمل درامى أو حتى سينمائى لمدة سنتين ونص" .

وأشار محمد يونس إلى أنه قدم جانب الشر والإرهاب في شخصية "البكاتوشي" فى مسلسل الاختيار 2، ويطمح أن يكون بطلا لقصة حياة شهيد شرطة أو جيش؛ حتى أستطيع أن إظهار الفرق الشاسع بين الشخصيتين، وطرح النقلة الدرامية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية، في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.



مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، ومحمد يونس وأحمد رفعت ، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.