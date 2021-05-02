محمود حافظ يشارك صورة مع فريق عمل مسلسل النمر

نشر الفنان محمود حافظ، صورة جديدة له، من كواليس مسلسل "النمر"، عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمود حافظ، رفقة بطل العمل، النجم محمد إمام، وأحمد عبد الله محمود، وحجاج عبد العظيم، ونالت إعجاب متابعيه.



ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.



وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، منصت “شاهد” و"Watch iT".