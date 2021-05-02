إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بحالة إطلاق نار نشطة في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وبحسب "يو إس إيه توداي"، أكدت شركة جرين باي أن المشتبه به محتجز بعد تقارير عن حالة إطلاق نار نشطة صباح الأحد، في منطقة كازينو أونيدا وفندق راديسون ومركز المؤتمرات.

وأضافت أن العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية استجابت للحادث.

قالت بوبي ويبستر، مديرة العلاقات العامة في "أويندا نيشن" إن فهمها هو أن شخصاً ما أصيب بالرصاص، لكنها لم تكن تعرف العدد ولم تستطع تقديم المزيد من التفاصيل على الفور.

وأوضحت:"لا أعتقد أن مطلق النار نشط الآن، لكن الوضع نشط، لأن (إنفاذ القانون) موجودون ولا يزالون يمشطون المنطقة".

قال ويبستر إن الشركة كانت بصدد إغلاق جميع مواقع الكازينو الخاصة بها حتى إشعار آخر.

وقال قائد شرطة مقاطعة براون، تود ديلين، إنه لا يمكنه تقديم أي معلومات فورية.

يقع كازينو أويندا في مطار درايف 2020، وتديره شركة أويندا نيشن.