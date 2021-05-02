بعد حجزه بالمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ محمود كهربا

كشف مصدر مقرب من محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة نقل على إثرها إلى المستشفى .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن محمود كهربا أصبح بحالة جيدة وغادر المستشفى منذ ساعة ويتواجد حاليا بالمنزل، موضحا أن محمود كهربا سيذهب إلى النادي الأهلي صباح اليوم الأحد بصورة طبيعية .

وأِشار المصدر إلى أن محمود كهربا عانى من ارتفاع في ضغط الدم وتم نقله إلى مستشفى قريب من المنزل ووضعه الأطباء على جهاز تنفس صناعي مع تعليق بعض المحاليل .

وأوضح أن محمود كهربا كان يعاني من صداع شديد سببه ارتفاع في ضغط الدم ولكنه لم يمكث داخل المستشفى أكثر من ثلاث ساعات وغادر بعدها بصورة طبيعية.

فحص جديد لكهربا في الأهلي

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي والفني والإداري بالنادي الأهلي تواصلوا مع اللاعب ومن المقرر أن يخضع إلى فحوصات طبية جديدة صباح اليوم قبل خوض مران الفريق للاطمئنان علي حالة اللاعب، وتحديد موقفه من المشاركة في مباراة غزل المحلة القادمة.

وانشترت خلال الساعات الماضية العديد من الصور للاعب الأهلي محمود كهربا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اثناء تواجده في احدي مستشفيات القاهرة علي أثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء غد الاثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات مجدداً بعدما سقط في فخ التعادل خلال المباراة الماضية أمام نظيره الجونة، بهدف لكل منهما.