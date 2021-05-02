محافظ بورسعيد : الإغلاق الفورى لأى منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

شدد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد على ضرورة مواصلة تكثيف حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية على المقاهى والكافتيريات بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد، خاصة خلال هذه الفترة، والتى تشهد تزايدا فى أعداد إصابات كورونا ، وحرصا على سلامة المواطنين خلال أعياد شم النسيم .



وأكد محافظ بورسعيد على التنسيق بين رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية ومأمورى الأقسام والمرافق ، خلال القيام بالحملات على المقاهى والكافتيريات ، مشددا على الإغلاق الفورى لأى منشأة تخالف الإلتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة ، مناشدا أصحاب المقاهى والكافتيريات ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة منعا لتطبيق إجراءات رادعة على المخالفين .

وقرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مواصلة إغلاق جميع شواطي المحافظة بدءا من اليوم، وذلك كاجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا وحرصا علي سلامة وصحة المواطنين، إضافة لتشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك لمنع كل أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين حتي مرور تلك المرحلة بسلام.

كما شدد المحافظ علي منع المواطنين علي طول شواطي المحافظة مع تكثيف حملات المتابعة علي الكافتيريات المتواجدة علي الكورنيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالنسب المقررة مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الإحترازية وغلقها فوراً، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً في تسجيل أعداد المصابين.

اقرا ايضا

وقرر اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، ومنع الاذدحام والتكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد .

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بعدم الاذدحام و التجمعات خلال أعياد شم النسيم وذلك حرصا على السلامة العامة للمواطنين ، مشددا على أهمية التعاون مع الأجهزة الننفيذية والامنية للخروج من هذه المرحلة بسلام ، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين باردتداء الكمامات الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات و الحرص على السلامة العامة خلال هذه المرحلة .