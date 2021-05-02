عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى الذكرى الخامسة لوفاته.. أبرز المحطات فى حياة وائل نور

وائل نور
وائل نور

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور وهو من مواليد 24 أبريل 1961 وحصل على دبلوم مَعهد السكرتارية، ثُمَ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ونجح في أداء دور الشاب الشقي في أعماله.


واكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا في أثناء عمله معه.

 

وتزوج الفنان وائل نور من الفنانة أميرة العايدي، وافترقا بعد سبع سنوات من الزواج.


ومن أشهر أعماله السينمائية فيلم "الاحتياط واجب" مع الفنان أحمد زكي، و"سنوات الخطر، و"البيه البواب"، و"السجينتان"، و"خيال العاشق"، و"مراهقون ومراهقات"، و"الجبلاوي".


وكان مسلسل " شقة فيصل " والذى عرض عام 2016 آخر أعماله وصمم منتج العمل على عدم حذف دوره ووضع مشاهد فى البرومو الخاص بالمسلسل.

 

وتوفي يوم الاثنين 2 مايو من العام 2016 في شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، عن عمر ناهز 55 عاما، نتيجة تعرضه لجلطة في الشِريان التاجي للقَلب

 

txt

في ذكرى ميلاده..الراحل وائل نور الذي تزوج من فنانة مشهورة وتركها لرفضها اعتزال الفن

اميرة العايدي فريد شوقي مسلسل شقة فيصل الفنانة أميرة العايدى وائل نور ذكرى وفاة

ترشيحاتنا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. الليلة

بعد إغلاقها فى شم النسيم .. تعرف على موعد فتح حديقة الحيوان بالجيزة

"التضامن" تدرس إجراء تعديلات على شروط الحصول على دعم "تكافل"

نشر فرق التواصل المجتمعي لتكثيف حملات الوعي الصحي بـ 4 محافظات

مقترح برلمانى لإصدار بطاقة رقم قومى للطفل منذ ولادته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

إيران.. اندلاع حريق هائل بمنطقة صناعية في قم.. وزلزال يضرب الجنوب

ردم أثناء الإفطار.. القبض على شخص تعدى على نهر النيل وتحويله للنيابة العسكرية

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ