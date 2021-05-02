فى الذكرى الخامسة لوفاته.. أبرز المحطات فى حياة وائل نور

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور وهو من مواليد 24 أبريل 1961 وحصل على دبلوم مَعهد السكرتارية، ثُمَ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ونجح في أداء دور الشاب الشقي في أعماله.



واكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا في أثناء عمله معه.

وتزوج الفنان وائل نور من الفنانة أميرة العايدي، وافترقا بعد سبع سنوات من الزواج.



ومن أشهر أعماله السينمائية فيلم "الاحتياط واجب" مع الفنان أحمد زكي، و"سنوات الخطر، و"البيه البواب"، و"السجينتان"، و"خيال العاشق"، و"مراهقون ومراهقات"، و"الجبلاوي".



وكان مسلسل " شقة فيصل " والذى عرض عام 2016 آخر أعماله وصمم منتج العمل على عدم حذف دوره ووضع مشاهد فى البرومو الخاص بالمسلسل.

وتوفي يوم الاثنين 2 مايو من العام 2016 في شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، عن عمر ناهز 55 عاما، نتيجة تعرضه لجلطة في الشِريان التاجي للقَلب