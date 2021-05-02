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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعات مع حفتر ومبعوث الأمم المتحدة

صدى البلد

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن لقاءه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، يأتي في إطار مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة .

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة بحسب بوابة الوسط الليبية اليوم ، أن المشير حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة، يان كوبيش، بحضور موسى الكوني، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن طبيعة اللقاء أو الملفات التي طرحت خلاله.

وكتب الكوني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "استكمالا لمساع توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم".

وتابع: «إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين».

رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بوابة الوسط الليبية

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