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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول عن تصريحات محمد صلاح بشأن عدم تجديد تعاقده: لا تعليق

محمد صلاح
محمد صلاح

رفض مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، التعليق على تصريحات النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بشأن عدم  تجديد عقده مع الفريق، حتى الآن.

 

كان محمد صلاح أثار الجدل حول مستقبله مع ليفربول، خلال الساعات الماضية، حيث قال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”:" "تجديد عقدي مع ليفربول؟ لا أحد يتحدث معي بشأن هذا الأمر، لذا لا يمكنني قول الكثير عنه".

 

وقال مات ماكان في تصريح خاص لـ صدى البلد:" نحن لا نعلق على الأمور الخاصة بعقود لاعبي ليفربول".

 

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وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

 

ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 21 هدفا.

 

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة  مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح، للفوز على مانشستر يونايتد في مباراة اليوم،  للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي، في مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

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