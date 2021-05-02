طلقة اخترقت رأسه.. حبس 8 بلطجية لتورطهم في قتل طفل بالمطرية

قررت النيابة العامة حبس ٨ بلطجية ١٥ يوما على ذمة التحقيق لتورطهم في قتل طفل يدعى "عبد الرحمن" ١٠ سنوات بعد أن أصيب بطلقة نارية أثناء مشاهدته مشاجرة نشبت بين المتهمين بأحد شوارع منطقة المطرية.



وكان قسم شرطة المطرية قد تلقي بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من البلطجية حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وسقوط طفل قتيل.



علي الفور تم توجيه مأموريات أمنية إلي مكان البلاغ وتم العثور على الطفل القتيل وتبين هروب طرفي المشاجرة ، إلا أن رجال المباحث نجحوا في تحديد المتهمين الـ ٨ وضبطهم والأسلحة المستخدمة في الواقعة .



وتبين أن الطفل القتيل أصيب بطلقة اخترقت رأسه، أودت بحياته في الحال وسط ذهول من أسرته التي تفاجأت بسقوطه أرضًا، غارقًا في بركة من الدماء ، حيث استمعت النيابة لأقوال أسرة الطفل وشهود العيان وأصدرت قرارها المتقدم .