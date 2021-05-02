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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاتها.. إشادات بالظهور الأخير للفنانة أحلام الجريتلي في نسل الأغراب

أحلام الجريتلي
أحلام الجريتلي

أشاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بالظهور الأخير للفنانة أحلام الجريتلي ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب الذي تلعب فيه دور شامية والدة غفران الغريب الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة. 

أحلام الجريتلي في نسل الأغراب

شخصية شامية والدة غفران الغريب التي ختمت بها أحلام الجريتلي مشوارها، هي سيدة كبيرة في السن تنتمي للغجر وظلت محبوسة طوال 20 عاما في مكان بعيد عن ابنها وعائلتها ضمن الخلاف الطويل لابنها مع عساف الغريب الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا. 

 

بسبب وفاتها قبل انتهاء تصوير مسلسل نسل الأغراب وطرحه في الموسم الرمضاني الحالي، ظهرت الفنانة أحلام الجريتلي في مشاهد قليلة لكنها كانت مميزة ولفتت انتباه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بملامح التقدم في السن التي أضافها مخرج نسل الأغراب محمد سامي على شخصية أحلام الجريتلي نالت رضا الجمهور الذي فرح العديد منهم بعودة شامية إلى ابنها غفران الغريب ضمن أحداث الحلقة 19   التي عرضت مساء أمس. 

أحلام الجريتلي نسل الأغراب محمد سامى أمير كرارة احمد السقا

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