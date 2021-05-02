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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب لهو الأطفال .. مصرع ربة منزل في مشاجرة مع جيرانها بالشرقية

صدى البلد

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة مع 3 من جيرانها بسبب لهو الأطفال، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس العام بوصول "محاسن م ع" 55 سنه ربة منزل مقيمة الإصلاح الزراعى ناحية سندنهور، دائرة المركز جثة هامدة، وتبين حدوث ذلك نتيجة إصابتها بكسر بالجمجمة.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز بلبيس حدوث مشادة كلامية بين أسرة المجنى عليها، وجيرانها بسبب لعب الأطفال تطورت المشادة إلى مشاجرة، قام على أثرها 3 من جيران السيدة بالتعدى عليها بعصا خشبية، مما أودى بحياتها وسقطت على الأرض قتيلة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس،من ضبط المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى نيابة مركز بلبيس، والتى قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 

وعلى جانب آخر فقد أصيب 4 أشخاص بينهم طفل 4 سنوات اليوم بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان،وأسفر عن إصابة ٤ أشخاص بينهم طفل عمره ٤ سنوات بإصابات متنوعة.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتحويل حالة إلي المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وجاري رفع أثار الحادث وتحرير المحضر اللازم .

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