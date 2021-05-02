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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

إصابة 4 أشخاص فى
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل 4 سنوات اليوم، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق بلبيس العاشر من رمضان،وأسفر عن إصابة ٤ أشخاص بينهم طفل عمره ٤ سنوات بإصابات متنوعة.

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تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتحويل حالة إلي المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وجاري رفع أثار الحادث وتحرير المحضر اللازم .

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز - حي أول وثان الزقازيق) وأسفرت الحملة عن تشميع كافتريا مخالفة بشارع طلبه عويضه كما تم رفع  (١١٧) حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات  فضلا عن تغريم ( ٩ ) مواطنين لعدم إرتداء الكمامه الواقية كما تم توقيع الغرامة المالية المقررة علي ٥ كافتريات ومقاهي لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع سعد زغلول وشارع الجلاء وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تم رفع الاشغالات بمنطقة الكوبري الجديد والقيثارية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

و قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بضبط ١٢ شيشه متداولة  بالكافتريات بنطاق الوحدات المحليه بتلراك والصوفية وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع شرطة المرافق فتم ضبط ورفع وإزالة ١٢٨ حاله إشغال طريق متنوعة، وتحرير ٨ محاضر إشغال طريق، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب المقاهي المخالفه وتم مصادرة  ١٤  شيشه وتحرير ٧ محاضر ضد المواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية حرصاًعلي سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.

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