اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة.. 5 فئات لا تسرى عليها

كشفت وزارة التنمية المحلية عن اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة في المدن والاحياء، موضحة وجود عدد من الاستثناءات لا تسرى عليها هذة الاشتراطات ، منها المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والاسكان البديل والاسكان الاجتماعى والاراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

ونوهت الوزارة ان اشتراطات البناء الجديدة تسري على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

واشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والانشطة غير السكنية بالمبانى السكنية ،و لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

رسوم التراخيص بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء:



وعن رسوم التراخيص بالمنظومة الجديدة فتدفع فعي وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 عبارة عن 1000 جنيها تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.



وحددن تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، وكذلك تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات.



حيث تتكلف أعمال التصميمات من عدة امور حسب المساحة حيث انه ..

-فى حالة مساحة الأرضى 200 متر ومساحة الدور 140 متر مربع 35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 24500 جنية، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالي 22400 جنيه.

- فى حالة مساحة الأرضى 400 متر ومساحة الدور 280 متر مربع ،يكون 30 جنيها أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 42000 جنيها ، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالي 39200 جنيها.

فى حالة مساحة الأرضى 600 متر ومساحة الدور 420 متر مربع يكون 25 جنيها أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 52500 جنيها، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 50400 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر مربع يكون 20 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 56000 جنيها ، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 56000 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر يكون 17 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 59500جنيها، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 63000 جنيها.



اما تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات فتكون كالاتى:

- فى حالة مساحة الأرضى 200 متر والدور 140متر تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح باجمالى 6125 جنيها.

2- فى حالة مساحة الأرضى 400 متر والدور 280 متر تكون أتعاب الجامعة 5.7 جنيه للمتر المسطح باجمالى 10500 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 600 متر والدور 420 متر تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح باجمالى 13125 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر تكون أتعاب الجامعة 5 جنيهات للمتر المسطح باجمالى 14000 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر تكون أتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح باجمالى 14875 جنيها.