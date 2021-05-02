حقيقة عرض الأهلي للتعاقد مع كريم فؤاد

أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أن ناديه لم يتلق عرضا رسميا من الأهلى للتعاقد مع لاعبه كريم فؤاد المعار لإنبى.

وقال محمد الطويلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلى لم يتحدث معنا بشكل رسمي للتعاقد مع كريم فؤاد، ولكننا جهزنا كل السيناريوهات الخاصة بهذا الأمر".



ويضيف محمد الطويلة: "في حالة إخطار إنبى لنا بتحويل إعارة كريم فؤاد لبيع نهائي، سنجهز الرد المناسب، وفى حالة تقدم الأهلي بعرض رسمي سنكون جاهزين بالرد المناسب للصفقة".