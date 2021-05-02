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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة السويس تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

جامعة السويس
جامعة السويس

هنأ الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد الدكتور الشرقاوى، فى تصريحات صحفية، روح المحبة التي تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري، هي الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذي يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات، ليعطي رسالة للعالم بأن مصر رمز المحبة والحياة.

ويحتفل المسيحيون بـ عيد القيامة المجيد، وأقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إجازة رسمية، وأقيمت قداسات عيد القيامة المجيد في الكنائس مساء أمس السبت «سبت النور»، واختلفت الترتيبات بحسب نظام كل كنيسة، نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

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