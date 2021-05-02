تأثير التعرض لأشعة الشمس على الصحة العامة هائل ومذهل وفقا لعدد كبير من الأبحاث والدراسات، التي أثبتت فعالية الشمس في حماية الجسم من الأمراض ومدها بالعديد من الفوائد المذهلة.

ووفقا لموقع بولد سكاي الهندي نستعرض تأثير التعرض لأشعة الشمس :

1- الحماية من الأمراض والتخلص من الفيروسات بالجسم.

2- مقاومة الجسم ضد فيروس كورونا.

3- تقوية العظام والمفاصل وخاصة لكبار السن.

4- الوقاية من السرطان وخاصة سرطان الثدي.

5- الوقاية من الاكتئاب والحالات النفسية.

6- تعمل الشمس على خفض مستويات الكولسترول في الدم.

7- ضبط مستوى الضغط في الدم.