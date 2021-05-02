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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه السعودية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 أدانت مملكة البحرين، اليوم “الأحد”، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه اعتداء آثم يستهدف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، ويمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية.


وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

 

وأكدت أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيا الحوثية على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني.
 

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