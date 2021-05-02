محمد سامي: أحمد السقا بيدفعني أجري كله في صندوق المولى.. فيديو

أشاد المخرج محمد سامي، بالفنان أحمد السقا، قائلًا إنه حالة فريدة، والتزامه "يغيظ"، مضيفًا: " صورت معاه 4 أعمال فقط".

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن "الفنان أحمد السقا عامل حاجه اسمها صندوق المولى، اللي بيجي موقع التصوير متأخر بيدفع فلوس في الصندوق، وكان بيدفعني أرقام غريبة"، موضحا: "فلوس الصندوق دي بتروح صدقة، ممكن نحطها في جامع أو نجوز بيها فتيات".

وتابع: "مش بعرف أنام في اليوم اللي قبل التصوير، وأول يوم أصور مع الفنان أحمد السقا، نمت قبل التصوير بنصف ساعة، واتصلوا عليا قالوا لي الفنان أحمد السقا موجود في الموقع بقاله ساعتين، نزلت جريت وأول ما دخلت الموقع قولت له أنت مش هتناسبني".

وأضاف: "أحمد السقا فاكر إن أجرى مليار جنيه .. وكان بيدفعني في صندوق المولى أرقام غريبة، يعتبر بيدفني أجري كله في صندوق المولى".

وعلق "سامي"، على الانتقادات الموجهة لمسلسل "نسل الأغراب"، قائلا: "فيه ناس بتنتقد مسلسل نسل الأغراب من الشكل العام، ودول بعتبرهم مش جمهور".

وأضاف: "جمهوري الطبيعي هو أن أنا بركب عربيتي وبنزل أشوف القهاوي.. أنا بشتغل عند الجمهور"، لافتا: "النقد اللي شوفته على السوشيال ميديا غير الطبيعة، وهو أن المسلسل مبالغ فيه".