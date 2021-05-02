السعيد ورمضان صبحي يقودان هجوم بيراميدز فى مواجهة الزمالك
أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لـ بيراميدز، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتى:
حراسة المرمي : شريف إكرامى
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدى - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور
خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - إريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي
خط الهجوم : جون أنطوى
يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك دفع بتشكيل جاء على النحو الآتي:
حراسة المرمي : محمد عواد
خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي
خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد