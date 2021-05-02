فارس لا جواز الحلقة 20.. ويزو تنصب على مصطفى قمر

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 تطور جديد فى الاحداث حيث تقرر اسراء “ويزو” ان تتزوج من فارس “مصطفى قمر” بعد ان يعرض عليها 5 ملايين جنيه وتخفى اسراء على فارس خطوبتها الى طبيب الفندق.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 الى أن تقرر اسراء الحصول على الاموال والهرب مع طبيب الفندق الذى وقعت فى حبه.

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 حيث يكتشف غلاب “طارق عبد العزيز” حقيقة امر اسراء والتى تم خطوبتها على طبيب الفندق ويقرر عدم ابلاغ فارس بهذا الامر ولكن تقرر فريدة سكرتيرة فارس ان تعترف له بحقيقة الامر ولكن بعد فوات الاوان حيث يكتب فارس شيك بقيمة 3 ملايين جنيه الى اسراء التى تهرب بالفعل مع طبيب الفندق.

ملخص الحلقة 19 من فارس بلا جواز

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 تطور جديد فى الاحداث حيث تظهر العروسة الجديد اثراء “ويزو” والتى تبحث عن عمل فى الفندق الخاص الذى يملكه فارس “مصطفى قمر”.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 الى ان تتوجه اثراء الى فارس الذى يعتقد انها سيدة الاعمال التى من المقرر ان تقوم بشراء الفندق ولكن بعد معرفته بحقيقة امرها يقرر فارس طردها من الفندق.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 مقابلة غلاب “طارق عبد العزيز” لـ اثراء قبل مغادرتها الفندق ويقنعها بالبقاء حتى يقنع فارس بهذا الامر واملا فى أن يزوجها له حتى يتكمن من الحصول على ميراثه.

وينتهى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 على ان فارس يحاول الارتباط بـ اثراء وهو الامر الذى يقابله عدم رضا من عدد من العاملين فى الفندق خاصة بعد تعينها فى الفندق بمهنة الجرسونيرة.

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام وتدو احداث العمل فى إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه الا ان فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة زواج من اجل حصوله على الميراث.