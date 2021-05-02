عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارس لا جواز الحلقة 20.. ويزو تنصب على مصطفى قمر

مصطفى قمر
مصطفى قمر

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 تطور جديد فى الاحداث حيث تقرر اسراء “ويزو” ان تتزوج من فارس “مصطفى قمر” بعد ان يعرض عليها 5 ملايين جنيه وتخفى اسراء على فارس خطوبتها الى طبيب الفندق. 

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 الى أن تقرر اسراء الحصول على الاموال والهرب مع طبيب الفندق الذى وقعت فى حبه. 

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 حيث يكتشف غلاب “طارق عبد العزيز” حقيقة امر اسراء والتى تم خطوبتها على طبيب الفندق ويقرر عدم ابلاغ فارس بهذا الامر ولكن تقرر فريدة سكرتيرة فارس ان تعترف له بحقيقة الامر ولكن بعد فوات الاوان حيث يكتب فارس شيك بقيمة 3 ملايين جنيه الى اسراء التى تهرب بالفعل مع طبيب الفندق. 

ملخص الحلقة 19 من فارس بلا جواز 

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 تطور جديد فى الاحداث حيث تظهر العروسة الجديد اثراء “ويزو” والتى تبحث عن عمل فى الفندق الخاص الذى يملكه فارس “مصطفى قمر”.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 الى ان تتوجه اثراء الى فارس الذى يعتقد انها سيدة الاعمال التى من المقرر ان تقوم بشراء الفندق ولكن بعد معرفته بحقيقة امرها يقرر فارس طردها من الفندق.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 مقابلة غلاب “طارق عبد العزيز” لـ اثراء قبل مغادرتها الفندق ويقنعها بالبقاء حتى يقنع فارس بهذا الامر واملا فى أن يزوجها له حتى يتكمن من الحصول على ميراثه.

مصطفى قمر: منتج "5 نجوم" يطلق العنان لخياله .. وأترك الكلمة للقضاء

فارس بلا جواز الحلقة 19.. مصطفى قمر يطرد ويزو من الفندق

وينتهى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 19 على ان فارس يحاول الارتباط بـ اثراء وهو الامر الذى يقابله عدم رضا من عدد من العاملين فى الفندق خاصة بعد تعينها فى الفندق بمهنة الجرسونيرة.

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام وتدو احداث العمل فى إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه الا ان فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة زواج من اجل حصوله على الميراث.  

مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 فارس بلا جواز الحلقة 20 مسلسل فارس بلا جواز مصطفى قمر ويزو

ترشيحاتنا

الليجا تشتعل.. برشلونة يتقدم على فالنسيا 3-1 في الدوري الإسباني

موعد ليلة القدر وسر إخفائها في العشر الأواخر .. معلومات لا يعرفها الكثير

شاهد.. هدف عبدالله السعيد العالمى فى مرمى الزمالك

صلاة التراويح من مسجد الحسين.. فيديو وصور

الشوط الأول انتهى.. بيراميدز يتقدم بهدف عبدالله السعيد أمام الزمالك وإنذارين

حكومة أبو ظبي تخفف إجراءات السفر بحق "الملقحين" ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

عبدالله السعيد يحرز هدفا عالميا فى مرمى الزمالك

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تميزها منها الشمس بلا شعاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ