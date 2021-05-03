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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2021.. صور

تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات و أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 في مصر

تنتمي النسخة تيجوان إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الألماني العريق فولكس فاجن، وتقدم هذه السيارة داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات هما ELEGANCE و R-LINE لـ موديلات العام 2021.

وتأتي فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4486 مم، و بعرض 1839 مم، و 1664 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 615 لتر، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لترو ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

وحصلت السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 150 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر نلق حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم في غضون 9.2 ثانية.

وتحتوي فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى منظومة الحماية والتي تتمثل في الوسائد الهوائية والستائر الجانبية.

بالإضافة إلى زر إيقاف وتفعيل المحرك، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، و فرامل يد ذات تحكم كهربائي، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع مرايات جانبية كهربائية وعجلات رياضية تراوحت بين 18 و 19 بوصة، و نظام صوتي و ترفيهي، و فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها : 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل R-LINE 2021  محرك 1400 سي سي  تيربو بسعر 645.900 جنيه.

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