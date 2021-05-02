الصحة تكشف أعداد المواطنين الذين تم تلقيحهم وتوضح ميعاد فعالية اللقاح .. فيديو

قالت نهي عاصم مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث ، “إننا حتي الآن قمنا بتلقيح مليون مواطن مصر بلقاح فيروس كورونا”، لافتة “إننا لن نستطيع أن نؤكد أن هذه الأعداد التي تلقت فيروس كورونا أصبحت محصنة 100% إلا بعد تعاطي المواطنين الجرعة الثانية من اللقاح”.

وأضافت مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : إن إي شخص تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا لا يجب أن يعتقد انه اصبح محصن ضد الإصابة هذا اعتقاد خاطئ ولن يثبت إلا بعد تعاطي الجرعة الثانية ويمر عليها وقت وهذا من أسبوعين إلي 3 أسابيع .

وأوضحت مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث ، أننا أمامنا بعض الوقت حتي نقول أننا اصبح لدينا في مصر مناعة القطيع ضد فيروس كورونا .

وتابعت أنه من الضروري ألا يتراخى المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا نقع تحت ضغط زائد .