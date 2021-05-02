الصحة توضح أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك زيادة فى الإصابات وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن النصيحة واجبة محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان، والعزومات، وشراء مستلزمات العيد، مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة .

وعن الأعراض في الموجة الثالثة واختلافها عن الأولى والثانية؛ أكد أن الأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، لكن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما.

وأكد أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، ويجري التعامل مع الزيادات في هذه المحافظات.