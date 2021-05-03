طبيب من الهند: هذا سبب تفشي كورونا والأعراض تختلف عن الموجتين السابقتين

قال الدكتور وليد البكيلي إستشاري طب الأطفال بمستشفي أبولو بنيودلهي، إن الأزمة بدأت بعد حالة التراخي من قبل المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع البكيلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" التحور الجيني لكورونا في الهند بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية".

وأوضح:" أعراض كورونا في الهند تشمل أعراض جلدية ومعوية ونقص التركيز بالإضافة للإعراض القديمة".

وأضاف:" أعداد الوفيات في الهند جراء وباء كورونا تجاوز الـ 3 آلاف مواطن، مضيفا:" مستشفيات الهند واجهت أزمة كبيرة بسبب نقص الأكسجين وتسببت في وفاة العديد من المواطنين".

وأردف:" الهند من أكبر الدولة المنتجة للأدوية علي مستوي العالم ومع ذلك لم تستطيع إيقاف الوباء".

وأكمل:" الهند تصنع 2 مليار من لقاح أسترازينيكا لمواجهة جائحة كورونا، وخلال 6 أسابيع أتوقع أن يتجاوز الأزمة.