ناقد رياضي: معتمد جمال حزين بسبب يافطة «ماشي في نور الله»

كشف محمد كارم، الناقد الرياضي، عن حالة من الحزن انتابت معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بسبب اليافطة التي رفعها بعض الجماهير في مباراة غزل المحلة، مشيرًا إلى أن مقارنة معتمد جمال بحسين عموتة ظالمة.



وقال محمد كارم، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «هناك مشكلة بين لاعبي الزمالك بشأن المستحقات، وعندما جلس حسين لبيب مع اللاعبين، طالبوا بصرف المستحقات قبل مباراة الديربي أمام الأهلي، ولاعبو الزمالك لم يحصلوا على مكافأة التتويج بالدوري حتى الآن، إلى جانب مستحقات من الموسم الماضي».



وأضاف: «أموال خوان بيزيرا سيتم صرف جزء منها لمستحقات لاعبي الزمالك، إلى جانب بعض الأموال من عقود الرعاية، بحيث تصل الأموال التي سيتقاضاها اللاعبون إلى ما يقرب من 25%».

وتابع: «من الوارد عدم خوض لاعبي الزمالك التدريبات في حالة عدم الحصول على مستحقاتهم».



وأوضح: «معتمد جمال يشعر بحالة من الحزن الكبيرة جدًا بسبب اليافطة التي تم رفعها في مدرجات ملعب غزل المحلة من جانب بعض جماهير النادي، والتي تضمنت مقولة «ماشي بنور الله»، إلى جانب هجوم بعض الجماهير عليه».



وأكد: «معتمد جمال لو كان مديرًا فنيًا أجنبيًا، جماهير الزمالك هتضرب له تعظيم سلام».



وأتم: «مقارنة معتمد جمال بحسين عموتة ظالمة جدًا، عندما تقيس الإمكانات المتوفرة في كلا الناديين».