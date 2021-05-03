الزمالك عن إيقاف النشاط في النادي: كل شيء وارد.. وتظلم إمام عاشور "أُخفى" عن لجنة الاستئناف

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة لن تترك حق النادي.



وقال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج" الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة"صدى البلد ": "اذا كان الاتحاد يريد أن يعطي الدوري لناد معين يجب أن يبلغ الأندية لتوفر المصروفات الضخمة التي تتحملها".



وتابع: "نتعرض لظلم من أغلب الاتحادات، ولن نترك حق النادي. نحن رجال قانون وقضاء، هل شرعت القوانين واللوائح لمعاقبة الزمالك فقط دون الأندية الأخرى؟".



وعن بيان اتحاد اليد: "هناك 4 فرق في كأس اليد ولا نعرف من سيتأهل للنهائي ومع ذلك تم احتساب الأهلي بطلا للكأس الموسم الماضي، يجب أن يكون هناك معايير عادلة".



وأكمل: "هناك تواطؤ حدث وتظلم الزمالك ضد إمام عاشور أخفى عن لجنة الاستئناف".



وأضاف: "إيقاف النشاط في الزمالك؟ المجلس في انعقاد دائم والجميع سيعرف القرارات وكل شيء وارد ومطروح".



وأتم: "كارتيرون مستمر في منصبه وكرة القدم بها فوز وتعادل وخسارة".