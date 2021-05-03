مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 5 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، 3-5-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست بروميتش ألبيون X وولفرهامبتون – الساعة السابعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي X وست هام يونايتد – الساعة التاسعة والربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو X بارما – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز 05 X هيرتا برلين – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport