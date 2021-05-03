مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 5 - 2021 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم، الاثنين، 3-5-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست بروميتش ألبيون X وولفرهامبتون – الساعة السابعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بيرنلي X وست هام يونايتد – الساعة التاسعة والربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو X بارما – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ماينز 05 X هيرتا برلين – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة X الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport