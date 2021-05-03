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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب برشلونة: نثق في الفوز بلقب الدوري الإسباني

صدى البلد

 قال الهولندي ألفريد شرودر، المدرب المساعد لفريق برشلونة الإسباني، إن الجميع في برشلونة يثقون في اللاعبين، وفي الفوز باللقب، وأكدت المباراة الأخيرة ذلك الأمر مرة أخرى.


جاء ذلك في تصريحات للهولندي ألفريد شرودر -أوردتها صحيفة "آس" الإسبانية- عقب مباراة فالنسيا التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


وأضاف أن "فارق النقاط في يناير مع أتلتيكو مدريد كان كبيرًا، لقد كنا بعيدين جدًا، ولكن الآن نحن قريبون، وإذا فزنا الأسبوع المقبل، سنتقدم عليهم".


وتابع شرودر، الذي حل بديلاً للمدير الفني الهولندي رونالد كومان المعاقب بالاستبعاد لمباراتين بعد طرده في مواجهة غرناطة: "نحن لا ننظر إلى الفرق الأخرى، بل ننظر إلى أنفسنا، والأسبوع المقبل ليس نهائيًا، ولدينا أربع جولات يجب أن نحاول خلالها الفوز، كما أن هناك مباريات سجلنا فيها نقاطاً، وكذلك أتلتيكو مدريد وإشبيلية وريال مدريد، ومباراة أتلتيكو مدريد مهمة، لكنها ليست نهائية".


وقد حقق فريق برشلونة فوزا بشق الأنفس على مضيفه فالنسيا بنتيجة ٣-٢، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة ٣٤ من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.


سجل ثلاثية برشلونة: ليونيل ميسي "هدفان" في الدقيقتين ٥٨ و٦٩، وأنطوان جريزمان في الدقيقة ٦٣، فيما أحرز هدفي فالنسيا جابرييل باوليستا في الدقيقة ٥٠، وكارلوس سولير في الدقيقة ٨٣.


وبذلك الفوز رفع برشلونة رصيده إلى ٧٤ نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا الإسبانية، ليظل الصراع على حصد لقب الدوري الإسباني قائما، حيث يتصدر المسابقة أتلتيكو مدريد برصيد ٧٦ نقطة، قبل المواجهة التي ستجمعهما في الجولة القادمة.


كما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد ٧٤ نقطة أيضا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند ٣٦ نقطة في المركز الرابع عشر.

الهولندي ألفريد شرودر مدرب برشلونة ألفريد شرودر

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