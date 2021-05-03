درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-5-2021 بمحافظات مصر

ارتفاع فى درجة الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دى إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-5-2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة خلال ٧٢ ساعة المقبلة.

وترتفع درجات الحرارة بداية من الاثنين، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٩ درجة ويصاحبها مزيدا من الارتفاع لتصل درجة الحرارة إلى 41 درجة يوم الأربعاء المقبل، بحيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا،ثم يليه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا الاثنين، على كافة أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس اليوم ، نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلادن حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

من جانبه،قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة تضرب البلاد خلال اليوم وغدا الثلاثاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية.

وأضاف محمود شاهين في تصريحات تليفزيونية أن "النصف الثاني من فصل الربيع يبدأ من أول مايو وحتى منتصف يونيو ، ولن تعود ايام فصل الشتاء مجددا وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في فترات الليل وتتجاوز الـ 20 درجة مئوية ".

وتابع محمود شاهين أن النصف الثاني من الربيع نشهد فيه ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ويتم فيه تسجيل أعلى درجات الحرارة على مدار العام.