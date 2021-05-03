عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع فى درجة الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-5-2021 بمحافظات مصر

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دى إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-5-2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة خلال ٧٢ ساعة المقبلة.

وترتفع درجات الحرارة بداية من الاثنين، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٩ درجة ويصاحبها مزيدا من الارتفاع لتصل درجة الحرارة إلى 41 درجة يوم الأربعاء المقبل، بحيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا،ثم يليه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت  استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا الاثنين، على كافة أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس اليوم ، نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلادن حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى  والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

من جانبه،قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة تضرب البلاد خلال اليوم وغدا الثلاثاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية.

وأضاف محمود شاهين في تصريحات تليفزيونية أن "النصف الثاني من فصل الربيع يبدأ من أول مايو وحتى  منتصف يونيو ، ولن تعود ايام فصل الشتاء مجددا وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في فترات الليل وتتجاوز الـ 20 درجة مئوية ".

وتابع محمود شاهين أن النصف الثاني من الربيع نشهد فيه ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ويتم فيه تسجيل أعلى درجات الحرارة على مدار العام.

 

 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الصعيد درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-5-2021

مواصفات و أسعار سوزكي سويفت 2021 في السعودية| صور

شوبير يعلن غياب ثنائي الأهلي أمام المحلة.. وعودة بدر بانون

بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية

شاهد حالة الطرق في القاهرة بالتزامن مع أعياد الربيع

صحيفة: وزير العدل الكويتي يرغب في تقديم استقالته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

جريمة متكاملة.. هاني الناظر يحذر من عدم عزل المشتبه في إصابتهم بكورونا لأنفسهم

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ