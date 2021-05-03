محافظ المنيا: غلق كافة الحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات في شم النسيم.. فيديو

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،إنه الحكومة اتخذت العديد من القرارات للسيطرة على التجمعات خلال أعياد شم النسيم، منوها بأنه تم إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، الذي يعتبر من أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات كثيرة.

وأضاف "محافظ المنيا"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا لاصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة بالإغلاق نهائيا لـ كورنيش النيل وكافة الحدائق والمتنزهات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا،لافتا إلى أنه يتم التعامل بكل حسم مع أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية.

وأشار "القاضى"، إلى أنه يتم شن حملات رقابية وتفتيش على المقاهي والكافيهات،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه تم شن حملات عديدة في الأسواق.

ونوه محافظ المنيا، بأنه تم تجهيز 20 مستشفى بالمحافظة، وذلك لاستقبال جميع حالات وإصابات كورونا، وتم تخصيص 3 مستشفيات كاملة للعزل، كما أنه تم توفير العديد من الأسرة اسطوانات الغاز.

وناشد المحافظ جميع أهالي المنيا التوجه إلى أقرب مستشفى فور الشعور بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن يتم توفير جميع السلع الغذائية بكميات متوافرة في جميع المتاجر والسوبر ماركت.