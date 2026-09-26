ارتفاع مفاجئ.. لماذا صعدت أسعار كرتونة البيض بالأسواق؟

شهدت أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مفاجئا بالأسواق ، وذلك عقب انخفاضات عديدة استمرت لشهور ، إلا أنها عادت لترتفع مرة أخري ، ووصل سعر الكرتونة بالأسواق إلى 125 جنيها بعدما كانت منذ أسابيع قليلة تتراوح بين 80 و90 جنيه.

من جانبه، كشف ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن أسباب ارتفاع أسعار كرتونة البيض خلال الأيام الأخيرة ، قائلا :" إن تحرك أسعار خامات الأعلاف تضغط على المربيين سواء فى أسعار الدواجن أو البيض وبالتالى تحركت بالفعل وارتفعت ليصل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيها كما وصلت سعر كرتونة البيض لـ 115 جنيها .

وأشار “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلا أنها مازالت دون التكلفة الفعلية ، ومازال المربي يخسر ، وتلك الخسارة واقعة عليه منذ شهور .



وأضاف “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” أن أسعار بيض المائدة شهدت تحركًا صعوديًا طفيفًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة معدلات الطلب والاستهلاك داخل الأسواق.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار بيض المائدة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المنتجين والمربين، مشيرًا إلى أن السوق قد يحتاج إلى تحرك محدود في الأسعار يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بما يساعد على تحقيق قدر من التوازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج.



وأضاف أن الهدف من أي تحرك سعري ليس تحميل المستهلك أعباء إضافية، وإنما ضمان استمرار العملية الإنتاجية وحماية المربين من التعرض لخسائر متواصلة قد تؤثر على حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزيني أن الحفاظ على استقرار قطاع الدواجن والبيض يتطلب تحقيق معادلة عادلة تضمن للمستهلك توافر المنتج بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه توفر للمربي هامشًا اقتصاديًا يمكنه من الاستمرار في الإنتاج.