عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دجلة يداوي جراح وداع كأس مصر ويرفع الطوارئ لمواجهة بيراميدز

صدى البلد

طالب ماريو سالاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة لاعييه بغلق صفحة الخروج من كأس مصر عقب الخسارة أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية من المسابقة.

وأكد سالاس للاعبيه أن المرحلة المقبلة لا تتطلب المزيد من الانكسارات في ظل الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز وتواجده في والمنطقة المهددة بالهبوط إلي دوري القسم الثاني.

وشدد سالاس أن المرحلة المقبلة لن تكون سوي للاعبين المجتهدين في تدريبات الفريق وتوعد المدير الفني أي لاعب متخاذل بالاستبعاد التام من تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستقر سالاس علي الاعتماد علي اللاعبين أصحاب الخبرات في تشكيل الفريق بداية من مباراة بيراميدز المقبلة والمقرر إقامتها ٦ مايو الجاري في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري .

وكان سالاس منح عدد من اللاعبين البدلاء خلال منافسات الكأس ولكن تقرر أن يتم الاعتماد التام علي أصحاب الخبرات خلال الفترة المقبلة الصعبة للفريق بالدوري .

أبطال وادي دجلة بيراميدز كأس مصر أخبار الرياضة الدوري المصري

ترشيحاتنا

شم النسيم بطعم الصيام .. ضعف الإقبال على الفسيخ و المبيعات انخفضت 40% بالغردقة

رئيس البرلمان العربي يعلق على حرية الصحافة في عيدها العالمي

ما حكم العمل كمصور فوتوغرافي ؟ الإفتاء تجيب

بعد جدل مباراة بيراميدز.. استبعاد جهاد جريشة من إدارة قمة الأهلي والزمالك

دجلة يداوي جراح وداع كأس مصر ويرفع الطوارئ لمواجهة بيراميدز

وزيرة التجارة تبحث مع مسئولي "نيسان" خطط الشركة الاستثمارية فى السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

كورونا يضع النقل الجوي في مأزق.. تراجع الطلب على أطقم الطيران ينذر بخطر قادم

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

بعد جدل مباراة بيراميدز.. استبعاد جهاد جريشة من إدارة قمة الأهلي والزمالك

تفاصيل رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة

بشرى للعمالة غير المنتظمة..معاش أكثر من 80% فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ