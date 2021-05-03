دجلة يداوي جراح وداع كأس مصر ويرفع الطوارئ لمواجهة بيراميدز

طالب ماريو سالاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة لاعييه بغلق صفحة الخروج من كأس مصر عقب الخسارة أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية من المسابقة.

وأكد سالاس للاعبيه أن المرحلة المقبلة لا تتطلب المزيد من الانكسارات في ظل الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز وتواجده في والمنطقة المهددة بالهبوط إلي دوري القسم الثاني.

وشدد سالاس أن المرحلة المقبلة لن تكون سوي للاعبين المجتهدين في تدريبات الفريق وتوعد المدير الفني أي لاعب متخاذل بالاستبعاد التام من تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستقر سالاس علي الاعتماد علي اللاعبين أصحاب الخبرات في تشكيل الفريق بداية من مباراة بيراميدز المقبلة والمقرر إقامتها ٦ مايو الجاري في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري .

وكان سالاس منح عدد من اللاعبين البدلاء خلال منافسات الكأس ولكن تقرر أن يتم الاعتماد التام علي أصحاب الخبرات خلال الفترة المقبلة الصعبة للفريق بالدوري .