شواطئ مطروح خالية من الزائرين تنفيذا لقرارات الحكومة

تسبب فيروس كورونا في خلو شواطئ محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي من المواطنين وزوار المحافظة في أعياد شم النسيم والتي كانت تستقبل خلاله المحافظة في الأعوام الماضية أعداد كبيرة.

وخلت جميع الشواطئ الشهيرة بمطروح من زوارها والتي كانت تستقبل أعداد كبيرة بها مثل شاطئ عجيبة والغرام وكليوباترا والأبيض والعوام وشاطئ روميل والذي كانت تقام به احتفالية سنوية خلال عيد شم النسيم تنظمها إدارة السياحة بالمحافظة وتضم العديد من المسابقات الرياضية والترفيهية إلا أن كورونا ألغت جميع الاحتفالات.

وتقوم مديرية أمن مطروح بالتعاون ومجالس المدن بجهود كبيرة لإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وعدم السماح لوجود أي تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال شم النسيم بكافة مدن ومراكز المحافظة مع التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قام اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح ورضا جاب الله بالمرور على عدد من الشواطئ والاطمئنان على خلوها من المواطنين تنفيذا لقرار إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وعدم وجود أي تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم والتزاما بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد وجه للمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتي تبدأ من السبت وحتى الإثنين القادم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



كما وجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولاة التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فوراً.



وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلي رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وطالب شعراوي باستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولاة التجارية والورش.



وأكد اللواء محمود شعراوي على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.



وطالب الوزير بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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