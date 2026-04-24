أحمد صالح: أطالب جماهير الزمالك بالصبر حتى حسم لقب الدوري رسميا

طالب أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بالانتظار وعدم الاحتفال حتى حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وقال صالح في تصريحات ببرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أطالب جماهير الزمالك بالصبر حتى حسم لقب الدوري رسميًا، الزمالك كان يقدم نتائج سلبية في بداية الموسم ورغم ذلك وجد الدعم من جماهيره، وجماهير الزمالك هى حديث العالم وهم يختلفون عن أي جماهير أخرى".

وأضاف: "معتمد جمال مدرب يمتاز بالهدوء وقيادة اللاعبين داخل الفريق بشكل ناجح كما أنه أعاد اكتشاف بعض اللاعبين، وخوان بيزيرا ظهر بشكل مختلف مع الزمالك تحت قيادة معتمد جمال".

وأوضح: "شيكو بانزا قدم أداء مميزا في الربع ساعة التي شارك بها، وتوقيت التغييرات لمعتمد جمال كان مميز في مباراة بيراميدز كما أنه يجيد قراءة اللعب سريعًا داخل الملعب، الزمالك مقبل على مباريات هامة في الدوري".