محافظ الإسكندرية: نتابع باستمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا|فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه وفق توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، تقوم المحافظة بالعديد من الحملات المستمرة سواء صباحا أو مساء، منوها إلى أن توجد تنبيهات وتحذيرات مشددة للشواطئ على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "محافظ الإسكندرية"، خلال حواره في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المحافظة تشهد أعداد إصابة أقل للفيروس مقارنة بالعام الماضى، كاشفا أنه يوجد لجان تمر على الشواطئ صباحا وعلي الكافيهات والمقاهي مساء، وبالرغم من وجود 66 شاطئ عام وخاص علي مستوي الاسكندرية، ولكن يتم تأمينها ومتابعتها كاملة من قبل المحافظة.

وأشار، إلى أن وجود لوائح وقوانين تنظم العمل وللحد من المخالفات، فتوجد العديد من الإجراءات التي تتخذ سواء كانت مخالفات شواطئ أو مقاهي أو عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأكد محافظ الاسكندرية، أنه يتم عمل محاضر إدارية لمخالفة الشواطئ و يتم فرض غرامة 4000 جنيه، وحتى أنه يتم مضاعفة الغرامة أثناء مخالفتها للمرة الثانية، وفي النهاية يتم سحب الشاطئ نهائيا، مشيرا إلى أن الغرض من تلك الغرامات هو الحفاظ علي المواطنين وليس عقابهم.

وأوضح، أن تلك الحملات مستمرة على جميع الجهات التنفيذية التي توجد بالمحافظة، فبدأت الحملات من شهر يناير حتى الآن وحققت اكثر من 12200 محضر، سواء خاصة بالتموين أو بالصحة أو الطب البيطري.